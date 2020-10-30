В Усть- Цильме скоро откроют детский сад с видом на кладбище

Фото Ирины Кутеповой

Новый детский сад в Усть-Цильме на 120 мест наконец откроет двери 2 ноября, сообщил руководитель районной администрации Николай Канев.

- В дошкольное учреждение начнется прием детей. Работа была проделана большая, строили долго, но все трудности пройдены, положительные заключения экспертиз надзорных органов получены. Сейчас ожидаем лицензию на проведение образовательной деятельности, - отметил Канев.

Напомним, что история строительства детского сада полна скандалов. Еще до его возведения экологи пытались противостоять стройке учреждения на месте старого коровника и с видом на кресты. Но местные власти отстояли свои планы, строительство стартовало в 2015 году. Детский садик должен был открыть свои двери для ребятишек еще в 2016 году, но этого не произошло. Стройка затянулась на пять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трехлетняя девочка лишилась части пальца в детсаду в Коми

Кончик указательного пальца левой руки был черный (подробности).