Мэрия Сыктывкара озвучила планы по благоустройству на следующий год

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Мэрия Сыктывкара ищет подрядчика для благоустройства пешеходных зон по улицам Славы и Калинина. Работы будут выполнены в 2021 году.

Начальная максимальная цена данного контракта – 6,4 млн рублей. На эти средства отремонтируют пешеходную зону по улице Славы от дома №42 по проспекту Бумажников до дома №31 по улице Славы. Вторая пешеходная зона - по улице Калинина от Ухтинского шоссе до теплотрассы.

Отметим, уже состоялись аукционы по благоустройству в 2021 году пешеходных зон по улицам Юности, Мира (от ул.Мира, 7 до ТЦ «Марка») и по проспекту Бумажников (от ул.Менделеева до остановки фабрика «Союз»).

Также в следующем году запланировано благоустройство дворов и общественных пространств в Эжвинском районе. Это ремонт дворов по адресам: ул.Новоселов, 8, ул.Славы, 31, ул.Емвальская, 13 и Школьный переулок, 12.

Кроме этого, в ближайшее время планируется объявить аукцион на благоустройство территории многоквартирных домов по следующим адресам: ул.Тентюковская, 180, 184, 186; ул.Первомайская, 119; ул.Кирова, 28; ул.Коммунистическая, 18 и Октябрьский проспект, 53, сообщает пресс-служба мэрии.

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