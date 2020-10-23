Выставка картин, посвященная бездомным собакам, открывается в Сыктывкаре

В ЦКИ «Югор» 27 октября открывается выставка Инги Поповской.

В ЦКИ «Югор» 27 октября открывается выставка Инги Поповской. Этот цикл работ автор посвящает сыктывкарскому приюту для бездомных собак «Друг».

Стаи бродячих собак в городах, деревнях, сотни бездомных собак в подвалах домов, переполненные приюты – проблемы, которые актуальны для каждого города России. Тема ответственного отношения к животным близка художнику, ведь уже 11 лет Инга помогает приюту в качестве волонтёра. В 2019 году интернет потрясла трогательная история дружбы художника и её питомца из приюта Гоги.

«Общаясь с собаками из приюта, я вижу в их глазах отчаяние, потерю веры в человека. Кого-то забирают, кто-то остается до старости в приюте, а ведь когда-то и у него был хозяин, только вот человек уже об этом не хочет помнить. Для чего животным, которые столько для нас сделали, приходится терпеть все это? Они видят нашу агрессию и отвечают тем же. А многие просто терпят и умирают. Мы живем с вами в обществе, где нужно помогать, где нужно решать эту глобальную проблему» - делится своими мыслями Инга Поповская.

На выставке будет организован благотворительный сбор средств для приюта «Друг». 1 ноября в 15:00 состоится творческая встреча с художником. Выставка работает по адресу Горького,2 до 2 ноября.

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