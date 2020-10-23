Санатории Лозым в Коми отдадут под больных ковидом

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В санатории "Лозым", планируют разместить дополнительно до 150 коек для лечения пациентов с ковид, сообщил глава Коми в обращении к жителям 22 октября.

Сюда будут переводить пациентов на долечивание из основных ковидных отделений, а также тех, у кого болезнь протекает в легкой форме.

"Разворачивать койки для лечения коронавирусной инфекции в санатории Лозым будем в случае необходимости. И только после завершения заезда по путевкам", уточнил Владимир Уйба.

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