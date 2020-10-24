Лыжный комплекс в Выльгорте настреляет снега

Фото: Минспорта Коми

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной началось искусственное оснежение трасс. Так у спортсменов раньше начинается тренировочный процесс на лыжах.

Комплекс в Выльгорте - одно из немногих спортивных учреждений в Коми, где есть оборудование, позволяющее подготовить лыжные трассы даже при отсутствии натурального снежного покрова.

В лесном массиве искусственный снег «настреляют» из двадцати двух ружей. Для начала им будет покрыто около двух километров, и спортсмены смогут тренироваться на небольшой дистанции.

Фото: Минспорта Коми

«Кроме трасс внутри лесного массива, снегом покроют и сам стадион. При благоприятной морозной погоде уже в начале ноября на РЛК будет готово не менее 3,5 километров освещенной лыжни. Далее планируется продлить круг до 5 километров», - прокомментировал директор ГАУ РК «РЛК имени Раисы Сметаниной» Антон Шарин.

Искусственный снег, как правило, специфический: он тает медленнее даже при плюсовой температуре. Лыжи по нему катятся быстро. Снежные пушки и ружья создают искусственную «подушку», она позволяет не только открыть зимний сезон раньше, но и сохранить снежный покров до поздней весны, а значит, и продлить сезон катания на лыжах.

Фото: Минспорта Коми

К началу «вкатки», а именно в первой декаде ноября, на РЛК имени Раисы Сметаниной соберётся большое количество спортсменов из разных регионов. Уже известно, что встать на лыжи в первый раз в этом спортивном сезоне в Выльгорте планируют команды лыжников из Московской, Самарской, Нижегородской, Сахалинской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми.

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