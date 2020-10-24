В Коми уже 200 смертей от коронавируса

Сейчас в республике 11 863 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 24 октября в России 16 521 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 213 новых случаев.

Сейчас в республике 11 863 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 200 пациента, 7 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 9 117 человек (116 пациентов выздоровели за сутки).

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