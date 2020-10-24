Сыктывкарка вернулась из Турции и не смогла в срок представить результаты теста

Сыктывкарский городской суд постановил: прекратить производство в отношении женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор по Коми судился с жительницей Сыктывкара из-за несвоевременного сообщения о результатах теста на коронавирус после возвращения из отпуска в Турции.

Напомним, с сентября прилетевшим из заграницы нужно в течение трёх дней сдать анализ на "корону" и разместить результат на сайте госуслуг. До этого они должны соблюдать режим изоляции по месту жительства.

Женщина вместе с несовершеннолетними детьми прибыла 2 сентября в Россию, на следующий день уже была в Сыктывкаре. Она следовала всем предписаниям: соблюдала режим самоизоляции, вызвала врача, получила направление на ПЦР, прошла тест в Сыктывкарской городской больнице. Однако результаты были получены значительно позже указанного срока в три дня.

Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с требованием привлечь женщину к административной ответственности. Специалисты ведомства заявили, что женщина могла сдать тест в платной клинике, где успели бы выдать результаты в срок.

Суд, внимательно изучив аргументы сторон, решил: сыктывкарка ничего не нарушала. Она сделала все по правилам и в положенные сроки. А то, что государственное медучреждение затянуло сроки, не ее проблема.

Сыктывкарский городской суд постановил: прекратить административное производство в отношении женщины.

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