Где работают самые «Классные классные» Коми

Победителем стала Лилия Михеева, учитель начальных классов СОШ №12 имени Олега Кошевого в Сыктывкаре.

Подведены итоги республиканского конкурса педагогического мастерства «Классный классный», сообщает Минобразования Коми.

В течение двух дней в нём принимали участие восемь педагогов из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Инты, Усинска и Сыктывдинского района. На победу претендовали учителя русского языка и литературы, учителя начальных классов, учитель истории и обществознания и педагог дополнительного образования.

"Вы обменялись лучшими практиками, обсудили актуальные проблемы и вопросы системы воспитания, проявили себя педагогами-мастерами, умеющими решать задачи, направленные на повышение качества образования и воспитания", - обратилась к участникам конкурса и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

Победителем стала Лилия Михеева, учитель начальных классов СОШ №12 имени Олега Кошевого в Сыктывкаре.

Дипломом призера 2 степени награждена Анжела Андрюхина, учитель русского языка и литературы СОШ №5 Усинска.

Ксения Кувшинова, учитель начальных классов интинской СОШ №5, стала призером конкурса 3 степени.

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