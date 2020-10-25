Коронавирус в Коми 25 октября 2020: за сутки зафиксировано 209 новых случаев заболевания COVID-19

Сегодня нет новых смертей. Продолжайте беречь себя и пользуйтесь защитой. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 25 октября в России 16 710 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 209 новых случаев.

Сейчас в республике 12 072 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 200 пациента, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 9 175 человек (68 пациентов выздоровели за сутки).

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