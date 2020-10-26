Жители дома в Сосногорске расплатились за экономию на общедомовых нуждах

Жильцы должны будут вернуть в бюджет муниципалитета более 80 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцам многоквартирного дома в Сосногорске пришлось скинуться, чтобы заплатить за ремонт батарей.

Они много лет жили в доме без управления и не платили за содержание общедомового имущества. Ситуация всех устраивала.

Однако в декабре 2018 года произошло стандартное коммунальное ЧП: в одной из квартир батарея дала течь. Жильцы обратились за помощью в местное управление ЖКХ. Так как дом оказался без управления, а аварию устранять надо, муниципалитет взял заботу на себя. Заключил договор с подрядчиком и оплатил стоимость восстановительных работу за счет бюджета. При этом 7 из 8 квартир этого дома по адресу Первомайская, 10 находятся в собственности жильцов, то есть частной.

Но им все-таки пришлось вернуть в бюджет потраченные на частную собственность деньги. В октябре 2020, спустя почти два года после аварии в отопительной системе, мировой суд Сосногорска вынес решение: собственники должны будут вернуть в бюджет муниципалитета более 80 тысяч рублей.

Кроме этого, с них взыщут затраты на промывку и опрессовку отопительной системы, которые ежегодно проводятся в доме, так как подготовке МКД к зиме также обязанность собственников.

"Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления. Это может быть как непосредственно управление товариществом собственников жилья или с привлечением управляющей организации. Статус собственника МКД предполагает обязанность нести бремя расходов на содержание не только собственного помещения, но и общего имущества соразмерно долям", - сообщила эксперт отдела муниципального контроля управления ЖКХ Елена Турова.

В Сосногорске более 100 домов без управления. Затраты на подготовку этих МКД к зиме, а также аварийные работы оплачиваются за счет средств бюджета. Работа по взысканию затрат бюджета по содержанию общедомового имущества будет продолжена, сообщают "Вести Тимана".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Коми не имеют права навязывать допуслуги при получении кредита

Банк России и Роспотребнадзор опубликовали совместное заявление (подробности)