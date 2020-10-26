Коронавирус в Коми 26 октября 2020: за сутки зафиксировано 204 новых пациентов COVID-19

Покупательница в медицинской маске в супермаркете
Фото: Андрей АБРАМОВ
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 26 октября в России 17 347 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 204 новых случаев.
Сейчас в республике 12 276 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 202 пациента (два новых случая летального исхода за сутки). Выздоровели от вируса 9 177 человек (всего 2 пациента выздоровели за сутки).
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