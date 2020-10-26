В медицине катастроф Коми рассказали, как медики справляются с огромным количеством вызовов из-за COVID–19

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нагрузка на скорую помощь из-за пандемии коронавируса сейчас огромная. Люди из разных уголков Коми сообщают, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации увеличилось время доездка скорой помощи — горожане/сельчане говорят, что приезда скорых приходится ждать 3-4 часа, в отдельных случаях они сообщают о 12-14 часах ожидания. Недовольство выливаются в многочисленные жалобы в адрес Минздрава и социальные сети. Да и сами медики сообщают, что скорая помощь сейчас переживает пиковую нагрузку — диспетчеры принимают в разы больше обращений, чем в обычные времена. Мы спросили у регионального Центра медицины катастроф, как служба справляется с огромным количеством вызовов.

На запрос «КП-Коми» в Центре медицины катастроф ответили, что в республике рост обращаемости за медицинской помощью обусловлен увеличением количества пациентов с клиникой ОРВИ, пневмонии, подозрением на коронавирус. Все это приводит к скоплению машин скорой у Коми республиканской клинической больницы.

- С целью сортировки пациентов на этапе приемного отделения КРКБ происходит обследование – компьютерная томография органов грудной клетки. В соответствии с временными методическими рекомендациями, после проведения каждого обследования необходима обработка помещений и оборудования. В пиковые часы обращений граждан (с 10-00 до 22-00) это может вызывать затруднение в одновременной госпитализации нескольких пациентов, а также скопление значительного количества автомобилей скорой медицинской помощи у КРКБ и инфекционной больницы. Это в значительной степени затрудняет оказание скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Количество выездов бригад скорой медицинской помощи на территории г. Сыктывкара и Сыктывдинского района представлено в диаграмме. Во все месяцы учитываются даты с 01 по 20 числа соответствующего месяца

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 19 марта 2020 года* в Территориального центра медицины катастроф Коми выделены специализированные инфекционные бригады (всего – 9) для оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Большая часть бригад скорой (всего 22) оказывает помощь пациентам по экстренным поводам в обычном режиме. В случае отсутствия вызовов в экстренной форме эти бригады также привлекаются к оказанию помощи пациентам с клиникой COVID-19. Но в связи с длительным процессом госпитализации и возросшим количеством пациентов, оказание медпомощи в неотложной форме превышает норматив 120 минут, установленный программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

- В Центр регулярно поступают обращения граждан о задержке в оказании скорой медицинской помощи. Основная причина задержек – длительная госпитализация пациентов, а также неспособность неотложной службы первичной медико-санитарной помощи (поликлиники) обработать количество вызовов в неотложной форме из-за увеличения их количества. Учреждение частично справляется с дефицитом квалифицированных медицинских кадров за счет совместительства (как внутреннего, так и внешнего). Наибольший дефицит медицинских кадров отмечается в филиале организации в Ухте. В учреждении имеются вакантные ставки врачебного и среднего медицинского персонала. Ведется постоянная работа по привлечению кадров, - сообщает источник.

*«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

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