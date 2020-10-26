Селфи из примерочных: как сыктывкарцы ходят в ТРЦ

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В торговых центрах Сыктывкара увеличилось потребление мобильного трафика. По данным аналитиков МегаФона, объем интернета в 4G-сети оператора с середины лета, когда были открыты магазины после самоизоляции, увеличился на треть. Ежемесячно сыктывкарские покупатели скачивают столько же интернета, сколько, например, все абоненты оператора в Печоре.

Интернет-активные горожане чаще всего приходят в торговые центры «Парма», «Макси» и «Радуга». Уже привычным трендом можно считать селфи из примерочных, которыми часто обмениваются с друзьями для оценки нового образа, или stories в социальных сетях. В результате, на одного абонента-посетителя ТРЦ приходится объем трафика сравнимый с просмотром программы «Модный приговор» в HD-качестве.

Чтобы покупатели могли пользоваться связью и мобильным интернетом на цокольных этажах и в любых внутренних помещениях зданий, техническая служба МегаФона установила новое оборудование в ТРЦ «Парма». Такие же улучшения ранее были проведены и в ТРЦ «Макси».

«Часто в торговых центрах проникновение сигнала может быть затруднено из-за толщины стен, большого количества стекла, используемых строительных материалов и других особенностей зданий. Установкаindoor базовых станций внутри ТРЦ – наиболее эффективное решение, чтобы покупатели могли с комфортом и на привычно высокой скорости выходить в интернет из торговых залов и примерочных», - отмечает директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

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