Волонтеры ищут пропавшую в Усинске пенсионерку

Фото: "ЛизаАлерт Коми"

Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт Коми" объявили о поиске пенсионерки из Усинска.

62-летняя Татьяна Витальевна Буртовская (Гулина) пропала в пятницу, 23 октября. С тех пор о ней ничего не известно.

Описание пропавшей: рост 170 см, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-голубые. В чем она была одета в момент исчезновения, не известно.

Волонтеры подчеркивают: женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто видел Т.В. Буртовскую (или похожую на нее) или знает какую-нибудь информацию, просят сообщить по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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