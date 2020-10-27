Что нужно знать жителям Коми о ковид-бессимптомниках

Виктор Зуев в возрасте 91 год испытал на себе прививку от коронавируса. Фото: yandex.ru

После того, как пандемия вошла нашу в жизнь, мы постоянно слышим это слово "бессимптомник". Но кто эти люди? Ответ на этот вопросы дал на днях глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев.

В интервью «Парламентской газете» профессор назвал бессимптомников скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения СOVID-19.

«Я считаю, что самыми опасными [переносчиками СOVID-19] являются знаменитые бессимптомники. Когда-то их по недоразумению называли переболевшими без симптомов. Это глупости! Болезней без симптомов не бывает. Это здоровые люди, которые являются вирусоносителями. В их организме СOVID-19 сформировал латентную форму вирусной инфекции», — объяснил эксперт.

Такую форму инфекции, по словам Виктора Зуева, специалисты называют обоюдовыгодной — некоторые люди не заражаются СOVID-19, являясь его носителем. При этом вирус, находясь в организме человека, сохраняется как вид.

По мнению академика, вредоносная инфекция, скапливаясь во рту бессимптомника, преимущественно передается воздушно-капельным путем.

Для справки. Виктор Зуев - доктор медицинских наук, профессор; вице-президент РАЕН; член президиума и академик-секретарь отделения вирусологии и прионных болезней РАЕН. И это только малая часть его званий. В возрасте 91 год он испытал на себе прививку от коронавируса.

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