Семье полицейского из Сыктывкара, который погиб при исполнении, оказал помощь благотворительный фонд

Фото «КП-Коми»

Фонд «Защитник счастья», который помогает детям погибших правоохранителей, не оставил без внимания семью погибшего при исполнении служебных обязанностей Александра Пальшина. У мужчины осталось две дочери, вдова ждет третьего ребенка.

Напомним, что ранним утром 2 октября Александр Пальшин вместе с напарником прибыли на вызов — неадекватный мужчины угрожал жизни и здоровью своей семьи. Благодаря полицейским, детей и женщин удалось вывести. В то время, когда сотрудники МВД выясняли детали конфликта, мужчина внезапно распылил газ из баллончика, выхватил нож и напал на полицейских. В результате Александр погиб, а его напарник был тяжело ранен.

Фото из инстаграма фонда «Защитник счастья»

Трагедия не оставила равнодушных, так как Александр был хорошим полицейским и примерным семьянином — у него две дочки, жена ждет третьего малыша. В помощь семье полицейского организовали сбор помощи. Не оставили без внимания ситуацию и МВД по Коми, и глава республики. 24 октября Владимир Уйба и вице-президент фонда «Защитник счастья», уроженец республики Антон Мельников встретились с вдовой Александра Пальшина, новость об этом опубликовали в Instagram.

- Мы будем курировать эту семью. Будут мероприятия, например, Кремлевская елка, Елка Патриарха. Если они состоятся, мы их, конечно, пригласим. Дорогу и расходы на себя возьмем. Мы стараемся опекать детей до 18 лет, - передает слова Антона Мельникова информагентство БНК.

Фонд «Защитник счастья» поддерживает детей погибших неисполнении сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и других правоохранительных органов. Семье Александра Пальшина фонд передал материальную денежную помощь, игрушки и электронные планшеты для детей.

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Александр Пальшин приехал на вызов вместе с коллегой, успел вывести из квартиры женщин и детей, а потом на него напали с ножом (подробности).