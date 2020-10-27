По факту ДТП со скорой в Коми, где погибла медсестра, возбудили уголовное дело

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 октября на трассе Чебоксары-Сыктывкар опрокинулась машина скорой — пострадали четыре человека. Через несколько дней 41-летняя медсестра, которая сопровождала пациентов, скончалась в больнице от полученных травм. 27 октября стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту аварии.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение лицом правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает БНК со ссылкой на пресс-службу МВД по Коми. Отметим также, что в Прилузской ЦРБ создали специальную комиссию по расследованию несчастного случая.

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