Чихают в открытую: в Сыктывкаре продолжают игнорировать масочный режим

За сутки зафиксировано 206 новых пациентов с COVID-19. Фото: Оксана Ольшанская

В Республике Коми с каждым днём выявляется всё больше случаев заражения коронавирусом – вчера, 27 октября, за сутки зафиксировано 206 новых пациентов с COVID-19, из них 71 - в Сыктывкаре. Однако не все граждане понимают опасность данной инфекции и продолжают игнорировать масочный режим. В этом убедилась журналист "КП-Коми".

Так в офисном здании по адресу Сысольское шоссе 1/3 на вахте молодой человек «трудится» без маски, хотя через него проходит большое количество людей.

В офисном здании по адресу Сысольское шоссе 1/3 масочный режим соблюдают не все. Фото: Оксана Ольшанская

В сетевых магазинах города масочный режим соблюдается в полном режиме, вход без масок для посетителей строго запрещён, но бодрым и мудрым пенсионерам это не страшно.

Жительница Сыктывкара: "Я знаю, как тяжело переносят люди новую болезнь и делаю всё, что в моих силах, чтобы обезопасить себя и окружающих". Фото: Оксана Ольшанская

- Я пенсионерка, мне уже 70 лет и я бережно отношусь к своему здоровью: занимаюсь спортом, пользуюсь в общественных местах масками и перчатками. Я знаю, как тяжело переносят люди новую болезнь и делаю всё, что в моих силах, чтобы обезопасить себя и окружающих, - поделилась жительница Сыктывкара.

Но не все граждане так социально ответственны.

Продавец магазина: "Многие посетители не хотят надевать маски и начинают ругать нас". Фото: Оксана Ольшанская

- Я каждый день сталкиваюсь с негативом. Многие посетители не хотят надевать маски и начинают ругать нас. У нас всегда есть в наличии одноразовые маски, но почему-то некоторым гражданам не хочется ими пользоваться из-за каких-то принципов, не понимают причины отказа в обслуживании. Иногда приходят – кашляют в открытую, чихают, но продолжают стоять в очереди и заражать всех. Надеюсь, что ко всем гражданам придёт осознание опасности нового вируса, и будут уважительнее относиться к окружающим, - рассказала продавец магазина "Сыктывкарпиво".

В почтовые отделения Сыктывкара запускают посетителей по количеству работающих окошек. Эти меры были приняты, чтобы не собирать в одном месте много людей. Однако люди, которые ожидают на улице своего вызова, социальную дистанцию соблюдать не торопятся.

Люди, которые ожидают на улице своего вызова в отделение почтовой связи, социальную дистанцию соблюдать не торопятся. Фото: Оксана Ольшанская

А некоторые продавцы магазинов продолжают носить маски «на подбородках», что тоже вызывает много вопросов.

Некоторые продавцы магазинов продолжают носить маски «на подбородках», что тоже вызывает много вопросов. Фото: Оксана Ольшанская

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