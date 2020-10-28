МегаФон становится совладельцем видеосервиса START

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МегаФон приобретает 33,8% в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), головной компании видеосервиса START. Оператор планирует инвестировать в развитие онлайн-кинотеатра до 5 млрд рублей.

START – самый быстрорастущий игрок рынка видеосервисов в России, лидер производства премиального контента для диджитал среды. За прошедшие три года видеосервис запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», «Шторм», «Лучше, чем Люди», «Вне игры», «Текст», «Отель Белград», а также премьеры этой осени – сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России» и другие. Аудитория онлайн-кинотеатра - более одного миллиона платящих пользователей, а сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру.

Генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян отмечает, что МегаФон как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке и в ближайшие три года готов инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей. При этом МегаФон ТВ и START – два комплементарных актива с разными бизнес-моделями – маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества.

«Появление стратегического партнера в лице компании «МегаФон» – важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса», - говорит генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева. В разработке видеосервиса более 50 проектов, включая ориентированные на семейную и детскую аудиторию.

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