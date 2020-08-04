Коронавирус в Коми 4 августа 2020 года: 36 новых случаев заражения
Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о ситуации с COVID-19 в стране. В России сегодня количество случаев заражения выросло на 5159, в Коми 36. Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заболели 5483 человека.
Данные с сайта стопкоронавирус.рф
Выздоровели еще 107 человек. Всего вылечились 4244 человека. Количество летальных исходов выросло до 59, зафиксировали одну новую смерть.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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