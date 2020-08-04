Какой срок получил изувер, изрезавший продавщицу в Ухте

Сегодня в Ухте вынесли приговор 53-летнему мужчине, который изрезал девушку-продавца в торговом павильоне. Об этом сообщает пресс-служба местного городского суда.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство и разбойном нападении. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15,5 месяцев. Также он удовлетворил иск потерпевшей о компенсации ей морального вреда на сумму 1 млн. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в декабре прошлого года злоумышленник напал на юную продавщицу с ножом. Он ударил девушку не менее десяти раз и просто перешагнул, оставив ее истекать кровью. К счастью, крики о помощи услышал прохожий, который вызвал скорую. Пострадавшей вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас она восстанавливается после этого страшного случая и заново учится ходить. А грабитель сядет на 15 лет, при этом тогда из кассы он забрал лишь три тысячи рублей.

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