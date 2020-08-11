Звезда сериала «Крепостная» из Коми собирает деньги на дом для бабушки

Катерина Ковальчук попросила поклонников о помощи Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Актриса Катерина Ковальчук из Коми собирает деньги на дом для бабушки. Он сгорел в страшном пожаре.

В субботу 1 августа 2020 года в моей семье случилось несчастье. В селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми, откуда я родом, сгорел дом моих родственников, в котором всю свою жизнь прожила бабушка. Дом был всем для бабушки, всей её жизнью. К сожалению, от него остались одни воспоминания... написала звезда сериала «Крепостная».

Благо, все домочадцы тогда выбрались живыми и невредимыми. Погибли только кошки пожилой родственницы актрисы.

Катерина сообщила, что ее бабушка сейчас в глубоком шоке.

- Я сама уже помогла материально и буду продолжать это делать, а если вдруг найдётся ещё какое-то количество неравнодушных вас мы сможем сделать этот мир добрее и лучше, а бабушку бодрее и хоть немного радостней. Даже 100 рублей уже большой вклад, - поверьте, обратилась Катерина к подписчикам в инстаграм.

Люди в комментариях разделились на два лагеря. Одни написали слова поддержки и перевели деньги, а другие обвинили актрису в корысти.

- Считайте меня плохой теткой! Посмотрела все посты, которые написаны на английском. И вдруг девушка с миллионными гонорарами просит о помощи, а не хотите пенсионерам с пенсией 9700 помочь на лекарства и просто на еду, хотя бы по рублю? Катя, извини, отписываюсь от тебя. Просто неожиданно, что такие люди просят о помощи, а что же делать тем, кто на грани нищеты? - написали в одном из комментариев.

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