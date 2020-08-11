Коронавирус в Коми 11 августа 2020 года: 55 новых случаев заболевания

Коронавирус республику насовсем покидать не хочет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о распространении COVID-19 в стране. В России заболевших стало больше на 4945 человек, в Коми — на 55 человек. Всего с начала пандемии в республике выявили 5871 случай инфицирования.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Выздоровели еще 64 человека. Всего вылечились 4696 человек. За сутки зафиксировали два новых летальных исхода. Всего в Коми умер 71 пациент с коронавирусом.

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