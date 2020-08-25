Коми деревню съедает река

Так Медвежская выглядит с высоты. Фото Веры Копытовой из группы "Медвежская - мой милый дом"

Берег, на котором стоит деревня Медвежская в Печорском районе, каждый год «съедает» вода. Из-за стихии дома сельчан в опасности, а на берегоукрепительные работы требуется серьезная сумма. В проблеме разбиралась «КП-Коми».

Старинная деревня

Медвежскую в 1860 году основал старообрядец Илья Захарович Мартюшев. Место он выбрал красивое: с берега открывается нежащий душу вид на полноводную Печору.

Фото Веры Копытовой из группы "Медвежская - мой милый дом"

В деревне долгое время существовала община старообрядцев. Их жизнь была тихой и размеренной до 1930-х годов.

В 1930 годы советская власть начала борьбу с кулаками и старообрядчеством в Медвежской. В 1934 году у жителей деревни отняли часовню, в которой они проводили службы. Её отдали под Дом культуры. Людей стали раскулачивать, а единоличников (жителей, которые не хотели вступать в колхоз) – преследовать.

О непростой жизни старообрядцев современникам напоминает общественный музей «История старообрядческой деревни». У нынешних жителей деревни жизнь тоже непроста: красавица-Печора оказалась коварной – последние десять лет подтачивает берег, на котором стоят дома.

Вера Копытова. Фото из личного архива героини

– За эти десять лет берег ушел примерно на 15 метров. Но все началось ещё раньше, когда перестали чистить русло реки. Пока пострадали жители пяти домов. Но в ближайшие годы, судя по тому, как разрушается берег, могу сказать, что число пострадавших будет расти в геометрической прогрессии. Люди передвигают заборы внутрь, чтобы они не ушли вместе с огородами, – говорит местная жительница Вера Копытова.

Сейчас в деревне живут 125 человек, в основном, пенсионеры. Первое время, когда проблема разрушения берега только-только обозначилась, они пытались решить её своими силами: сажали деревья, укрепляли берег досками. Но водная стихия во время ледохода уносила всё: деревья, скамейки, столбы.

Переселить нельзя укрепить

Жители Медвежской поняли, что река просто смывает все их усилия, и начали стучаться в кабинеты чиновников. Им объяснили, что берегоукрепительные работы обойдутся в большую сумму. Так, в ответе на запрос «Комсомолки» региональное минприроды привело цифры: километр железобетонной конструкции стоит 84 475,18 млн руб. габионной 53 601, 64 млн руб., каменной 52 386, 64 млн руб., насыпной 25 910, 62 млн руб. Общая стоимость работ – примерно 90 млн рублей! Такую сумму поможет осилить только федеральный бюджет. Но и тут есть свои нюансы.

– Строительство берегоукрепительных сооружений требует подготовки соответствующих обоснований для выделения средств федерального бюджета. Одно из условий предоставления субсидий – наличие проектно-сметной документации с положительным заключением госэкспертизы и гарантийное обязательство района о долевом финансировании. Решение о финансировании таких работ Росводресурсы примут только при отсутствии других, более выгодных экономически вариантов: переселения или выноса объектов, – говорят чиновники.

Фото Е. Логиновой из группы "Медвежская - мой милый дом"

Переселение или вынос объектов как альтернативы берегоукрепительным работам жителей Медвежской категорически не устраивают.

– Переехать – это 100% не вариант. Лишить человека родного места – это всё равно, что выдрать дерево с корнем. Это формальное отношение чиновников к проблемам людей, – указывает Вера Копытова.

Другое предложение – деньги на постройку новых домов. Но и к нему жители Медвежской относятся с настороженностью: свои дома они обихаживали не один год. Люди боятся, что выделенные деньги просто не покроют сумму всех затрат и не хотят проходить через долгое строительство снова. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

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