В Коми мужчину переехал поезд

В Печоре поезд переехал неизвестного мужчину
В Печоре мужчину переехал поезд. Об этом пишет БНК.
Трагедия произошла 7 сентября на станции «Печора». В 18:10 на 1816 км (пикет № 5) неизвестный мужчина выскочил прямо перед тепловозом. Экстренное торможение не помогло: поезд наехал на лежащего на путях человека.
Известно, что погибший – мужчина 1983 года рождения. Полиция проводит предварительные следственные действия по транспортному происшествию. Событие не повлияло на график движения поездов по станции «Печора», уточнил источник.
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