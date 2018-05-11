Олимпиада роботов и выставка собак: насыщенное меню выходных в Сыктывкаре

11 Май 13:06 2018-05-11T13:17:05+03:00

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Сыктывкарцев ждут насыщенные выходные: если не сидеть дома, то можно будет познакомиться с собаками разных пород на международной выставке, посмотреть, как роботы играют в футбол или сходить на премьеру-открытие фестиваля "Сыктывкарская весна". Где и когда все это будет проходить - читайте в нашей статье.

Фото из группы мероприятия

ЧТО: На прошлой неделе в Сыктывкаре прошла международная кошачья выставка, а на этой неделе горожан ждут «Огни Вычегды-2018». Посетители смогут увидеть множество собак разных пород, размеров и характеров, понаблюдать за ними на блоке монопородных выставках (лабрадор ретриверы, таксы, северные ездовые собаки). Также на выставке будут проводиться конкурсы («Лучший костюм», «Ребенок и собака» и другие).

ГДЕ: Спортивно-концертный центр (улица Школьная, 13).

КОГДА: 12 мая, 9 часов.

ЧТО: Хотите узнать, как правильно общаться с полицейскими в случае неожиданного задержания или нарушения ваших прав? Тогда вам будет полезно посетить интерактивную встречу «Как проверить полицейского». Известный правозащитник Игорь Сажин расскажет обо всех тонкостях правильного взаимодействия с сотрудниками полиции.

ГДЕ: Улица Колхозная, 3а (2 этаж, офис № 213).

КОГДА: 12 мая, 16 часов.

Фото из группы "ВКонтакте"

ЧТО: Сыктывкарская дворовая спартакиада продолжает набирать обороты: на этих выходных пройдет её очередной этап — турнир по мини-футболу. Участники 12–14 лет сыграют в субботу, а 15–17 лет — в воскресенье. В команде должно быть не меньше пяти человек.

ГДЕ: Недалеко от школы № 21 (улица Красных партизан, 68).

КОГДА: 12 мая в 14 часов, 13 мая в 10 часов.

Фото с сайта театра

ЧТО: Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна») стартует уже в эту субботу. Фестиваль, который пройдет уже в 28 раз, не изменяет своей традиции: «Сыктывкарская весна» откроется премьерой сезона – балетом «Баядерка». «Баядерка» — это не только красивая история любви, но и экзотика Востока, и чарующая музыка Людвига Минкуса, и обилие ярких декораций и костюмов, и завораживающие массовые сцены.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: 12 мая, 18.30.

Фото Юрия Мельчакова

ЧТО: Хотите осуществить детскую мечту и понаблюдать, как роботы играют в футбол? Тогда вам нужно на Всероссийскую робототехническую олимпиаду для школьников и студентов. На олимпиаде можно будет не только посмотреть, как искусственный разум играет в футбол. Организаторы приготовили множество других соревнований: гонки на радиоуправляемых машинках, творческие конкурсы по созданию роботов, умеющих выращивать продукты питания, и многое другое. Также там будет своя игротека.

ГДЕ: КСЦ «Ренова» и детский технопарк «Кванториум».

КОГДА: 12 мая, 9 часов.