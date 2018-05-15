Жители Коми боятся "стучать" на своих выпивающих соседей с оружием

15 Май 16:10 2018-05-16T08:28:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Вопрос охоты и хранения оружия актуален для нашей республики. В Коми живет много любителей в свободное время выбраться в лес и пооохотиться на его обитателей. Другие же хранят оружие только для самозащиты.

Сегодня в Сыктывкарском филиале Республиканской общественной приемной Главы Республики Коми с различных сторон обсудили тему охоты на территории нашего края.

Один из дозвонившихся поинтеерсовался у экспертом, а как часто надзорные органы проверяют людей, у которых есть оружие? Он также пожаловался, что в его районе живет много любителей выпить, которые, по его информации, владеют охотничьим оружием.

Врио начальника отделения по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми Александр Иванов поспешил успокоить дозвонившегося и обратил внимание на два фактора.

- Во-первых, граждане должны сообщать в дежурную часть , если увидят нетрезвого человека, тем более, если это произошло в людном месте. Во-вторых, на законодательной основе прописана проверка владельцев оружия не менее одного раза в год, - успокоил мужчину эксперт. - Кроме того, сообщение может быть анонимным.

– Но ведь в таких случаях всегда получается не анонимно. Потом они мне какое-нибудь зло сделают, - забеспокоился позвонивший.

Начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми Яков Бартоломей заверил его, что анонимность гарантируется всегда, правда, такие сообщения менее желательны, ведь они являются доказательной базой.

- Еще наши люди воспитаны так, что подобные случаи воспринимают как «стукачество». Может, это связано с большим количеством ссыльных в нашем регионе. Но не все понимают, что от этого зависит ваша же безопасность, - подчеркнул Ягов Бартоломей. - Если человек будет два раза привлечен к административной ответственности за нахождение в пьяном виде, то его лишат права владения оружием.