В Коми директора интерната, где дети рубили борщевик, уволили

30 Июль 09:30 2018-06-30T11:20:19+03:00

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В школе-интернате № 15 села Пажга Сыктывдинского района сменили директора.

Летом прошлого года учреждение дурно прославилось на всю страну. Детей (здесь воспитывают школьников с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей) отправили полоть борщевик. Несколько воспитанников получили химические ожоги.

Дети получили химические ожогиФото: Алиса КОЗЛОВА

Без объяснения причин

Тогда директор все отрицал (в момент происшествия он был в отпуске). Кроме того, за Алексея Буднего в эфире Первого канала на программе «Мужское и женское» заступался заместитель министра образования Максим Ганов. Однако год спустя курирующее ведомство раньше срока расторгло договор с руководителем интерната.

- Директор специальной (коррекционной) школы-интерната №15 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Пажга уволен 20 июня. Трудовой договор с руководителем организации прекращен досрочно по решению министерства, - сообщили нам в ведомстве.

И, вероятно, неслучайно. На протяжении полутора лет педагоги учреждения и общественники республики инициировали в интернате проверки. Прокуратура, СЭС, полиция, курирующий учреждение региональный минобраз ни раз наведывались в интернат, и в ряде случаев нарушения подтверждались. Так, в спальном корпусе после установки пластиковых окон стало не теплее, а холоднее. В зимние холода температура воздуха в учебных цехах была +8 С, дети учились в куртках. Этот факт зафиксировала санэпидемстанция.

Куда уходят деньги?

Прокуратура Сыктывдинского района обнаружила, что при организации питания детей не всегда соблюдаются санитарные правила. Зимнюю и демисезонную обувь для воспитанников покупают уже в середине сезона, а не заранее.

В 2017 году на приобретение одежды и мягкого инвентаря для 75 воспитанников интерната государство выделило 2,2 млн руб. Однако шестерых детей в полном объеме так и не одели. Проверка вскрыла «факты нарушения установленных нормативов материального обеспечения». Проверяющие нашли изъян в работе медиков: ненадлежащим образом были заполнены карты учеников, что впоследствии не позволило нормально лечить детей. На момент проверки в медкабинете не оказалось одноразовых шприцев, тонометра, пипеток. «Это нарушает гарантированное государством право на охрану жизни и здоровья», – говорится в ответе за подписью прокурора района Евгения Макарова.

- Работу по социальной адаптации детей в интернате не вели. После наступления совершеннолетия воспитанников выпускали в никуда: жилья нет, деньги, накопленные на счетах детей за годы жизни в интернате, тут же растрачивались, и ребята становились бездомными, - говорит правозащитница Ольга Зуева. - Это свидетельствует, что социальный работник и руководство интерната попросту бездействовали.

Воркутинская правозащитница обратилось к министру внутренних дел по Коми Виктору Половникову. В ведомстве подтвердили, что в отношении Алексея Буднего проводится доследственная проверка. «В зависимости от её результатов будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», - прокомментировали в МВД по Коми.

Кстати

Новым руководителем интерната назначена Елена Тренева. До этого она работала заместителем директора школы-интерната №3 Сыктывкара.