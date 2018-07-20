Медики рассказали о травмах мамы и дочки, которых сбила «Нива» в Сыктывкаре
Сегодня в Сыктывкаре автоледи на «Ниве» сбила маму с дочкой. Они получили черепно-мозговые травмы и госпитализированы. Самое страшное, что столкновение произошло на глазах отца семейства, сообщили на станции скорой помощи Сыктывкара.
ДТП произошло сегодня, 20 июля, около 17:40 у дома №25 по улице Гаражной. Мама и ее десятилетняя дочь переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Папа шел чуть поотдаль. Вдруг на женщину и девочку наехала «Нива». Все это произошло на глазах отца семейства.
Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что пострадавших отбросило в разные стороны. Место происшествия облепили зеваки. Спустя несколько минут они вдохнули с облегчением: девочка зашевелилась и заплакала, мама тоже подала признаки жизни, пошевелив ногами.
Девочка подала признаки жизни и заплакалаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
- Обе получили черепно-мозговые травмы. У женщины также диагностировали травму бедра. Она госпитализирована в городскую больницу Эжвинского района, а 10-летнюю девочку в Республиканскую детскую клиническую больницу, - сообщили в скорой помощи.
Известно, что семья приехала в столицу Коми с одного из районо республики, чтобы сдать машину в ремонт. Сейчас на месте ДТП проходят следственные мероприятия.