2018-07-20T20:23:03+03:00
Общество

Медики рассказали о травмах мамы и дочки, которых сбила «Нива» в Сыктывкаре

Они получили черепно-мозговые травмы и госпитализированы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Самое страшное, что удар произошел на глазах отца семействаСамое страшное, что удар произошел на глазах отца семействаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сегодня в Сыктывкаре автоледи на «Ниве» сбила маму с дочкой. Они получили черепно-мозговые травмы и госпитализированы. Самое страшное, что столкновение произошло на глазах отца семейства, сообщили на станции скорой помощи Сыктывкара.

ДТП произошло сегодня, 20 июля, около 17:40 у дома №25 по улице Гаражной. Мама и ее десятилетняя дочь переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Папа шел чуть поотдаль. Вдруг на женщину и девочку наехала «Нива». Все это произошло на глазах отца семейства.

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что пострадавших отбросило в разные стороны. Место происшествия облепили зеваки. Спустя несколько минут они вдохнули с облегчением: девочка зашевелилась и заплакала, мама тоже подала признаки жизни, пошевелив ногами.

Девочка подала признаки жизни и заплакала Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Девочка подала признаки жизни и заплакалаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Обе получили черепно-мозговые травмы. У женщины также диагностировали травму бедра. Она госпитализирована в городскую больницу Эжвинского района, а 10-летнюю девочку в Республиканскую детскую клиническую больницу, - сообщили в скорой помощи.

Известно, что семья приехала в столицу Коми с одного из районо республики, чтобы сдать машину в ремонт. Сейчас на месте ДТП проходят следственные мероприятия.

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