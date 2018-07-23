2018-07-23T17:44:20+03:00
Спорт

Легендарный лыжник Николай Бажуков празднует 65-летие

Двукратного олимпийского чемпиона поздравил министр спорта России
Алиса КОЗЛОВА
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Николай Бажуков дважды побеждал на Олимпийских играх, но его первая победа в Инсбруке в гонке на 15 километров вошла в историю отечественного спорта. Фото: www.russkiymir.ruНиколай Бажуков дважды побеждал на Олимпийских играх, но его первая победа в Инсбруке в гонке на 15 километров вошла в историю отечественного спорта. Фото: www.russkiymir.ru
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Сегодня исполнилось 65 лет именитому лыжнику, двукратному олимпийскому чемпиону Николаю Бажукову.

В адрес прославленного спортсмена пришло поздравление от имени министра спорта России Павла Колобкова.

"Вы достигли больших успехов в спорте, стали первым из советских лыжников, выигравшим золотую олимпийскую медаль в гонке на 15 км. Ваши достижения – это результат таланта, упорного труда и целеустремлённости. Благодарю Вас за весомый вклад в развитие отечественного лыжного спорта, активную тренерскую и общественную деятельность, популяризацию физической культуры и спорта среди подрастающего поколения", - говорится в поздравительном письме.

Напомним, Николай Бажуков свое первое олимпийское золото завоевал на XII Олимпийских зимних играх 1976 года в Инсбруке (Австрия). Он вписал свое имя в историю отечественного спорта, выиграв золотую медаль на дистанции 15 километров. Прежде ни одному из советских лыжников не удавалось выигрывать на трассе такой протяженности. Также на Играх – 1976 Николай Бажуков стал бронзовым призёром в мужской эстафете 4 х 10 км вместе с Евгением Беляевым, Сергеем Савельевым и Иваном Гараниным. А через четыре года на XIII Олимпийских зимних играх 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) Николай Бажуков вместе с Василием Рочевым, Евгением Беляевым и Николаем Зимятовым взял «золото» в эстафете.

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