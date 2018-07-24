В Сыктывкаре суд по делу самой опасной криминальной группировки перенесли из-за опухшей щеки главаря

24 Июль 13:00 2018-07-25T13:57:31+03:00

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В столице Коми вышел на завершающую стадию процесс по делу одной из самых крупных преступных группировок, державшей в страхе Воркуту на протяжении семнадцати лет — с 1995 по 2012 годы. В ходе прений гособвинитель запросил пожизненное заключение для лидера группировки Юрия Козлова и его ближайшего соратника Дениса Армякова.

В эти дни подозреваемые выступают с последним словом. Но сегодняшнее заседание было перенесено на четверг, поскольку главарь банды Юрий Козлов был отправлен на лечение. У фигуранта флюс, его этапировали в Ухту в лечебно-профилактическое учреждение «Больница №18».

Процесс над «ифовцами» остается самым долгим в истории судопроизводства Коми. Что вполне объяснимо — на скамье подсудимых оказались члены самой влиятельной криминальной структуры в Коми. Не зря председатель Следственного Комитета России Николай Бастрыкин сравнил деятельность группировки Ифы-Козлова с одним из самых крупных и дерзких бандитнских сообществ в стране - Солнцевской ОПГ, сообщает сайт www.mzk1.ru

Основателями воркутинской группировки считаются Владимир Ифа и Юрий Козлов, начинавших свою коммерческо-преступную деятельность с сети магазинов аудио- и видеотоваров. В 1997 году Владимир Ифа с супругой был застрелен в Москве, место бывшего лидера занял его брат Олег. Группировка Ифы-Козлова вела преступную деятельность в условиях жесткой конкуренции с другими криминальными сообществами. Члены ОПГ расправлялись со всеми, кто перебегал им дорогу. В уголовном деле фигурируют 12 убийств и покушения на убийства. Убийства, как правило, совершались в открытую - людей взрывали в машине, расстреливали в спортзале, убивали в торговом центре.

ОПГ Ифы-Козлова была одной из самых влиятельных криминальных структур в Воркуте. Участники ОПГ специализировались на крышевании и рэкете предпринимателей. В их структуру входили профессиональные киллеры, выполнявшие заказные убийства. Членам группировки вменяется в вину убийства, похищение человека, хранение оружия, вымогательство, мошенничество.

В качестве фигурантов по уголовному делу воркутинской группировки проходили 29 лиц, в отношении 25 из которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из лидеров (Олег Ифа) и три активных участника преступной организации объявлены в международный розыск (суд заочно вынес постановления об их аресте). Материалы уголовного дела составляют 340 томов. Пять членов группировки уже приговорены с лишению свободы в колонии строгого режима сроком от 9 до 13 лет.

Сейчас завершается суд над 20 оставшимися участниками ОПГ. Запрашиваемый общий срок для фигурантов составляет 245 лет. Также гособвиние считает, что подсудимые должны выплатить государству 10 миллионов рублей.