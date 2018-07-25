2018-07-25T11:39:11+03:00
Общество

В Коми невыносимую жару сменят грозы с ливнями

В выходные по всей республике температура упадет до уровня ниже климатической нормы
Алиса КОЗЛОВА
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У жителей Коми в запасе три дня, чтобы отдохнуть на пляже. С 28 июля погода резко изменится.У жителей Коми в запасе три дня, чтобы отдохнуть на пляже. С 28 июля погода резко изменится.Фото: из архива "КП"
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Установившаяся в Коми летняя жара продлится еще три дня. В субботу над республикой пронесется холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, местами ливни и грозы.

В ближайшие два дня регион будет находиться под влиянием антициклона с сухой и жаркой погодой. Днем столбик термометра поднимется до отметки +32 градуса и не опустится ниже 30 градусов. Ночь не порадует прохладой, в ночное время суток по всей Коми ожидается +15 ...+20 градусов.

Характер погоды начнет менятся с 28 июля. В этот день через всю территорию республики - с севера на юг - пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет резкое понижение температуры воздуха, а также дожди, ливни и грозы. Температурный фон понизится до уровня ниже среднеклиматической нормы. На севере днем ожидается +11...+16 градусов, а ночью термометр покажет не выше +9 градусов. В южных районах Коми в дневное время суток прогнозируется комфорная теплая погода +17...+22 градуса, а ночью похолодает до +10...+15 градусов. Коми ЦГМС предупреждает об усилении скорости ветра, не исключены резкие порывы северо-восточного ветра.

Но жителям Коми не стоит расстраиваться из-за ухудшения погоды. Лето вновь напомнит о себе на следующей неделе, то есть в конце июля - начале августа.

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