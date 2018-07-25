2018-07-25T13:25:45+03:00
Общество

Воркутинец Александр Жарков поднял со дна реки мужчину, потерявшего сознание во время купания

Молодой человек в свои 26 лет спас жизнь уже двум людям
Алиса КОЗЛОВА
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Александр Жарков в свои 26 лет дважды вытаскивал из воды тонущих людейАлександр Жарков в свои 26 лет дважды вытаскивал из воды тонущих людейФото: Предоставлено героем публикации
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В Воркуте 26-летний Александр Жарков представлен к награде за спасение жизни мужчины, который чуть не утонул в местной реке.

Инцидент произошел 16 июля на диком пляже под мостом, который соединяет берега реки Воркуты, и является частью автодороги в сторону шахты Воркутинская. В разгар солнечного дня на побережье пришла отдыхать семья - муж, жена и ребенок. Мужчина бодро забежал в холодные речные воды и через несколько минут пошел ко дну.

- В какой-то момент я заметил, что мужчина как-то странно ведет себя на воде, но его жена заверила, что все нормально. Потом он вроде как нырнул, но уже не появлялся на поверхности. Я бросился в воду, достал его со дна реки уже без сознания, - рассказал в подробностях о спасении человека Александр Жарков.

На берегу пострадавшего перевернули на бок, чтобы освободить легкие от воды. Мужчина пришел в себя и откашлялся. Подоспевшие в эти минуты к мосту медики оказали ему медпомощь. Врачи осмотрели спасенного и пришли к выводу, что в воде он переохладился и потерял сознание, поэтому и начал тонуть.

Александр Жарков рассказал "КП в Коми", что он уже не в первый раз спасает человека на воде. Около 10 лет назад он спас жизнь другу, который также внезапно начал тонуть в реке Воркуте. Происшествие случилось на несанкционированном пляже вблизи ТЭЦ-2. Тогда геройский поступок Александра остался незамеченым.

А сейчас, как сообщают воркутинские СМИ, по инициативе местных спасателей и лично мэра города Игоря Гурьева Александра Жаркова представят к награде "За спасение утопающих".

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