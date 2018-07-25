Скрипачки из Коми покорили родину Моцарта

25 Июль 17:00 2018-07-26T09:46:51+03:00

Молодые таланты заняли первые места в престижном международном конкурсе в Австрии

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Копилку творческих достижений Года культуры в Республике Коми пополнили скрипачки Аполлинария Безгодова и Роза Халилова, взяв первые места на международном конкурсе-фестивале «Welt der Musik» («Мир музыки») в Австрии.

Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства «Welt der Musik» («Мир музыки») проходил с 14-22 июля на родине Моцарта – в городе Зальцбурге. В творческом состязании приняли участие 37 музыкантов из России, Казахстана и Кореи.

Республику Коми представили юные скрипачки – ученица 7 класса Гимназии искусств при главе Республики Коми Аполлинария Безгодова и студентка 4 курса Колледжа искусств Республики Коми Роза Халилова.

Аполлинария исполнила мазурку Генриха Венявского и концерт бельгийского композитора Шарля Берио. Роза Халилова – кантабиле итальянского скрипача и композитора Николло Паганини, и произведение Анри Вьетана «Баллада и Полонез». Жюри оценило их высокий художественно-технический уровень и индивидуальный стиль, присудив первые места в номинации «Сольное исполнительство на оркестровых струнных инструментах».

Мастерству игры на скрипке юные конкурсантки учились под руководством Почетного работника среднего профессионального образования Российской Федерации Наталии Расторгуевой, сообщает пресс-служба министерства культуры, туризма и архивного дела РК.