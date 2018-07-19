2018-07-19T16:52:15+03:00
Общество

На грантовый конкурс ЛУКОЙЛа поступило рекордное количество заявок

Комиссия зарегистрировала рекордное число проектов – более 190
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Фото предоставлено рекламодателемФото предоставлено рекламодателем
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Завершен прием заявок на очередной ежегодный Конкурс социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. На данный момент комиссия зарегистрировала рекордное число проектов – более 190. Для сравнения, в прошлом году таковых было 155, и более трети из них вошли в число победителей и отмечены грантами.

Конкурс дает уникальную возможность его участникам – авторам, представляющим общественные и бюджетные организации, органы местного самоуправления в двух регионах, реализовать значимые для родного города или села инициативы. В этом году соревнование проводится в рамках Года волонтера в России как в традиционных номинациях «Экология», «Духовность и культура», «Спорт», так и в дебютной – «Молодежные инициативы».

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

В Тимано-Печоре конкурс проводится с 2005 года, его организаторами традиционно выступают ЛУКОЙЛ-Коми и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». За 13 лет участие в конкурсе приняли более 800 проектов, 194 из них стали победителями. В жизнь воплощены идеи, доказавшие свою социальную и культурную состоятельность.

В этом году уже реализована часть проектов победителей конкурса 2017 года. Например, хорошим подарком местным жителям от инициативных ижемцев и нефтяников на празднование 265-летия поселка Щельяюр стали оборудованная полуторакилометровая эколого-оздоровительная тропа и шестивесельный ял – лодка для занятий гребным спортом. На территории местной лыжной базы установили уличный антивандальный тренажерный комплекс. В кадетской школе села Коровий Ручей Усть-Цилемского района, коллектив которой уже несколько раз входил в число лауреатов конкурса, завершается благоустройство стадиона с полосой препятствий. В Сыктывкаре создали интерактивную образовательную площадку для обучения детей-билингвов (говорящих на двух языках, русском и коми). А в Усинске открыли новый арт-объект «Место встречи выпускников». В прошлом году в городе нефтяников реализовали сразу три проекта, связанных с благоустройством Тропы здоровья.

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

- С каждым годом заявок на участие поступает все больше и больше. Значит, конкурс востребован, приносит пользу. И это по-настоящему вдохновляет! Наши заявители – активные, талантливые и неравнодушные люди, которые хотят сделать лучше мир вокруг, поддержать развитие своей малой родины. Каждый из проектов можно сравнить с кирпичиком в здании будущего наших северных регионов. Когда ведется такая комплексная работа, когда есть идея и возможность ее реализовать, добрые дела совершаются намного быстрее и эффективнее, – прокомментировал заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Сергей Макаров.

Итоги конкурса подведут осенью этого года.

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