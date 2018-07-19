Открытый колодец, куда провалилась 6-летняя сыктывкарка, угрожал жителям дома несколько лет

19 Июль 17:01 2018-07-19T21:51:47+03:00

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Открытый люк, куда сегодня провалилась 6-летняя сыктывкарка, угрожал местным жителям уже давно. Возможно, несколько лет. Об этом журналисту «КП в Коми» сообщила местная жительница Елена Тимушева.

Журналист «Комсомолки» побывала во дворе дома №1 по улице Школьной, где девочка упала в открытый колодец. Из разговора с местными жителями выяснились новые подробности инцидента. В частности, жительница дома Елена Тимушева сообщила,что люк был открыт уже давно. Скорее всего, два или даже три года. Колодец прикрывала простенькая доска. На ней и поскользнулась шестилетняя Вероника.

Семья пострадавшей проживает поблизости - в доме на Школьной-3 - здание было признано аварийным в 2017 году. В помещении нет водопровода и батарей. Квартиры обогреваются за счет печного отопления. Но больше всего жильцы дома опасаются не открытых колодцев, а того, что дети могут провалиться в выгребные ямы туалетов. Мама пострадавшей девочки Юлия пожаловалась, что чистят их крайне редко, а доски в уборных давно прогнили.

Юлия также отметила, что детям негде играть. Песочницу до дворе жильцы соорудили самостоятельно и на свои средства. Детская площадка представляет из себя простенькую песочницу и несколько автомобильных покрышек, вкопанных в землю. Дом находится под управлением ООО «Рэкон». Проживающие в этом доме люди говорят, что управляющая компания игнорирует их жалобы. Право на переселение вступит в силу только в 2022 году.

Вот такая доска прикрывала колодецФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Напомним, что 6-летняя девочка упала в яму сегодня, 19 июля. Открытый колодец телефонных сетей находится в собственности компании «Ростелеком». В фирме сообщили, что люк украли, о чем было написано заявление в полицию. После инцидента по поручению мэра всем компаниям, имеющим в управлении люки коммуникаций, поручили провести ревизию колодцев. Кроме того, в Следственном комитете по Коми начали проверку по факту падения ребенка в яму.