Художницы Татьяна Васильева и Екатерина Ушанова познакомили сыктывкарцев с пейзажами "Из путешествий"

26 Июль 10:00 2018-07-26T16:29:50+03:00

Татьяна Васильева выставлялась в Европе и США, но не потеряла связь с родным Коми краем Фото: Алиса КОЗЛОВА

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Многолетний и очень успешный творческий тандем, получивший признание в Европе и США, представил свои работы в столице Коми. Вчера в городской галерее "Пейзажи Севера" состоялось открытие выставки работ художниц Татьяны Васильевой (заслуженный художник России) и Екатерины Ушановой (член союза художников России). Представленные картины объединены названием, точно характеризующим образ жизни мастеров и их бесконечным творческим поиском, - "Из путешествий".

Художницы находятся в постоянных разъездах по России и зарубежью, это и определило название выставки: "Из путешествий"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Выставку составили пейзажи - городские и деревенские. Целенаправленный и общий интерес к одному жанру у двух авторов имеет свое объяснение: Татьяна и Екатерина часто выезжают на пленэры, постоянно находятся в разъездах по России и зарубежью. Мастеров вдохновляют святые места, монастыри, сельская глубинка, старинные городские здания и тихие дворики. Любопытен факт их знакомства - художницы встретились в Париже в 2005 году. И вот уже 13 лет их связывает дружба и творчество.

- Попадая в новое пространство, Татьяна и Екатерина изображают личный субъективный взгляд на это место, через картины они транслируют свои впечатления от увиденного. Мне очень нравится то, что обе художницы мобильны, много путешествуют по России, по странам Европы. В поездках они постоянно самосовершенствуются и оттачивают свое мастерство, - поделилась с "КП в Коми" впечатлениями от выставки Ольга Орлова, сотрудник Национальной галереи РК.

Выставка открылась в городской галерее "Пейзажи Севера"Фото: Алиса КОЗЛОВА

Оба мастера предпочитают технику масляной пастели и работают на стыке реализма и абстракционизма. Но поскольку в выставочном зале картины Екатерины и Татьяны представлены отдельно, даже дилетант в области живописи легко разглядит особый почерк каждой художницы. Работы Екатерины Ушаковой экстравертны и полны жизни, художник яркими красками изображает русские деревеньки и монастыри - подчеркивает широту и жизнелюбие русского характера . Тогда как Татьяна Васильева стремится к глубине и вдумчивости, ее пейзажи недетализированы и передают обобщенное впечатление автора от увиденного места. Среди пейзажей Васильевой представлены русские деревени, и, что особенно приятно, - коми избы и коми села. Есть картины посвященные сыктывкарскому местечку Алешино и селу Ыб.

Татьяна Васильева работает на стыке жанров реализма и абстракционизма, в ее работах чувствуется обобщение эмоций и впечатлений от увиденного места.Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Коми - моя родина, моя жизнь. Где бы я ни была, где бы я ни писала - в Париже или Москве - меня не оставляет желание написать покосившийся деревенский домик и рябину над ним, - призналась журналисту "КП в Коми" Татьяна Васильева.

Отметим, что Татьяна Васильева долгие годы жила и работала в Коми. Но даже перебравшись в Москву, она не потеряла связь с Коми. Отправляясь в очередной вояж, художница нередко включает коми деревеньки в личный марштрутный лист. Екатерина Ушанова - москвичка, и только благодаря подруге открыла для себя удивительную красоту севера.

Екатерина Ушанова благодаря подруге открыла для себя красоты Республики КомиФото: Алиса КОЗЛОВА

- Нам очень легко работать вместе, поскольку мы творим в общем культурном пространстве. Мы обе остро чувствуем, что принадлежим к русскому искусству, несем его в мир. В каждой поездке мы собираем впечатления и зарисовки, и обязательно делимся друг с другом своими открытиями и находками, - раскрыла секрет плодотворного сотрудничества Екатерина Ушанова.

Отметим, что выставка заинтересовала многих известных жителей Коми. На открытии присутствовали сенатор от Коми Валерий Марков и известный мастер и художник Валерий Торопов. С поздравлениями в адрес художниц выступили спикер совета Сыктывкара Анна Дю, поэтесса Надежда Мирошниченко и искусствовед Ольга Орлова.

Выставка продлится до 24 августа.