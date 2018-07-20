2018-07-20T14:59:45+03:00
Общество

Экс-мэру Инты накрутили год за взятку в 7,4 миллиона рублей

Павлу Смирнову за два преступления увеличен срок до 12 лет и штраф до 25 млн рублей
Дарья ЮДИНА
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Бывший мэр Павел СмирновБывший мэр Павел Смирнов
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Сегодня Интинский городской суд вынес приговор бывшему руководителю местной администрации Павлу Смирнову. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Правоохранительные органы установили, что с 2012 года по 2014 год руководитель администрации получил взятку от представителя «Благотворительного фонда Инты» и от руководителя управляющих компаний ООО «Ваш дом», ООО УК «Патера Ком», ТСЖ «Гарант» в размере 7,4 млн. рублей за обещание совершать действия в его пользу и оказывать общее покровительство.

Экс-мэр свою вину не признал и настаивал, что деньги в намного меньшем размере передавались ему добровольно, после чего расходовались на благотворительность. Руководитель компаний, будучи свидетелем обвинения, опроверг эти показания. Он сообщил, что был вынужден передавать деньги, опасаясь препятствий в политической карьере и проблем в работе управляющих компаний.

Суд назначил Павлу Смирнову штраф в размере 7,4 млн рублей и один год заключения. С учетом ранее вынесенного приговора бывшего интинского сити-менеджера ждет 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в сумме 25 миллионов рублей. Кроме того, он лишен права занимать любые должности муниципальной и государственной службы и заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Второй приговор пока не вступил в законную силу.

Это не первый приговор бывшего мэра Инты. 9 июня 2017 года Интинский городской суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере.Впоследствии Верховный суд Коми смягчил приговор.

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