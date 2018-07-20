Рыбалка, страйкбол и бокс: выходные для спортсменов в Сыктывкаре
Эти выходные в столице Коми снова выдадутся спортивными: желающие могут отправиться на велопрогулку, побегать за противником с ружьем на страйкбольном турнире или побывать на мастер-классе на Международном дне бокса. Те, у кого к спорту не лежит душа, смогут узнать побольше об истории Усть-Сысольска, побывав на экскурсии. Все подробности — в нашей статье.
Маршрутов будет два. Фото из группы "ВКонтакте"
ЧТО: Желающие сменить рутину города на небольшое освежающее велопутешествие, смогут сделать уже в эту субботу. Есть два варианта маршрута: те, кто поедут к озеру на Красной поляне, смогут поиграть, поплавать, поесть копченой рыбы. А те, кто отправится в Важелью, смогут насладиться всеми прелестями путешествия на свежем воздухе в хорошей компании. С собой нужно будет прихватить разные вкусности.
ГДЕ: Сбор возле ТЦ «Парма».
КОГДА: 21 июля, с 10 часов.
Игорь Сажин продолжит рассказывать о прошлом СыктывкараФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
ЧТО: Вновь начинают работать бесплатные экскурсии «Пешком по Усть-Сысольску». Её участникам продолжат рассказывать про прошлое Сыктывкара. В этот раз темой станет период между гражданской и отечественной войной.
ГДЕ: Для участия в экскурсии нужно подойти к перекрестку Коммунистической улицы и улицы Кирова.
КОГДА: 21 июля, 12 часов.
Страйкбольный турнир пройдет в субботу
ЧТО: Сюжет, драйв, тактика — вот что отличает страйкбольные турниры. Один из таких — «Бойня в Джанктауне» — пройдет уже завтра. Игроки смогут побегать по заброшенному аэропорту, окунуться в атмосферу постапокалипсиса, гоняться за противником, пытаясь его перехитрить, ― в общем, получат море удовольствия. Можно выбрать сторону Рейдеров («плохишей») или Рейнджеров («хороших»). Регистрация заканчивается сегодня, все подробности здесь.
ГДЕ: Неохраняемая территория аэропорта «Соколовка».
КОГДА: 21 июля, с 8 часов.
Желающие могут поучаствовавть в мастер-классе. Фото: группа "ВКонтакте"
ЧТО: Сыктывкарцы скоро отпразднуют Международный день бокса. Желающие смогут поучаствовать в массовой тренировке по боксу или поработать уже на мастер-классе, получив советы на мастер-классе.
ГДЕ: Праздничная программа начнется с возложения венков у Вечного огня.
КОГДА: 22 июля, с 10 часов.
Рыбаки смогут проверить свои умения. Фото из открытых источников
ЧТО: Рыболовы смогут показать свои умения на шестом сыктывкарском личном Чемпионате по ловле рыбы спиннингом с берега. В зачет пойдут только несколько видов рыб: окунь - нет ограничений по длине, щука - от 30 сантиметров, язь - от 25 сантиметров, голавль - от 25 сантиметров, жерех - от 40 сантиметров, судак - от 45 сантиметров. Соревнование пройдет в два тура.
ГДЕ: Река Вычегда, село Маджа.
КОГДА: 21 июля, с 8 часов утра.