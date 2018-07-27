2018-07-27T15:54:29+03:00
Общество

Сыктывкарец задолжал московскому банку 163 млн рублей

"КП в Коми" выяснила, сколько жителей республики банкротятся через Арбитражный суд
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Свыше 100 человек проходят в суде в качестве ответчиков в делах о признании финансовой несостоятельности. Фото: www.1000dosok.ruСвыше 100 человек проходят в суде в качестве ответчиков в делах о признании финансовой несостоятельности. Фото: www.1000dosok.ru
Изменить размер текста:

Сыктывкарский предприниматель должен "Коммерческому банку инвестиций и социального развития" 162 млн 802 тыс 567 рублей. Решением Арбитражного суда РК коммерсант признан банкротом. Данная задолженность пока является максимальной из всех неисполненных финансовых обязательств среди физических лиц, проходящих ответчиками по делам о признании банктротами в Арбитражном суде РК.

Судя по сведениям, предоставленным на сайте Арбитражного суда РК, на данный момент 109 жителей республики проходят в качестве ответчиков по делам о банкротстве. В частности, житель Ухты задолжан налоговым органам 58 млн 463 тыс 709 рублей, значительный долг в сумме 40 млн 463 тыс 726 рублей накопил перед кредиторами житель столицы Коми.

За первые шесть месяцев текущего года в Арбитражный суд РК поступило 121 заявление о признании должников банкротами, из них 109 принято к производству. В первом полугодии инстанция признала финансовую несостоятельность 68 человек, для 59 граждан была назначена рескруктуризация долга, а для 9 - продажа имущества.

Сейчас в судебном производстве находятся 12 дел по признанию банкротами граждан, задолженность которых не превышает 1 млн рублей, 20 дел по долгам в сумме от 1 до 3 млн рублей и 8 дел по долгу свыше 3 млн рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны