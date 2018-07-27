Сыктывкарец задолжал московскому банку 163 млн рублей

27 Июль 15:30 2018-07-27T15:54:29+03:00

Свыше 100 человек проходят в суде в качестве ответчиков в делах о признании финансовой несостоятельности. Фото: www.1000dosok.ru

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Сыктывкарский предприниматель должен "Коммерческому банку инвестиций и социального развития" 162 млн 802 тыс 567 рублей. Решением Арбитражного суда РК коммерсант признан банкротом. Данная задолженность пока является максимальной из всех неисполненных финансовых обязательств среди физических лиц, проходящих ответчиками по делам о признании банктротами в Арбитражном суде РК.

Судя по сведениям, предоставленным на сайте Арбитражного суда РК, на данный момент 109 жителей республики проходят в качестве ответчиков по делам о банкротстве. В частности, житель Ухты задолжан налоговым органам 58 млн 463 тыс 709 рублей, значительный долг в сумме 40 млн 463 тыс 726 рублей накопил перед кредиторами житель столицы Коми.

За первые шесть месяцев текущего года в Арбитражный суд РК поступило 121 заявление о признании должников банкротами, из них 109 принято к производству. В первом полугодии инстанция признала финансовую несостоятельность 68 человек, для 59 граждан была назначена рескруктуризация долга, а для 9 - продажа имущества.

Сейчас в судебном производстве находятся 12 дел по признанию банкротами граждан, задолженность которых не превышает 1 млн рублей, 20 дел по долгам в сумме от 1 до 3 млн рублей и 8 дел по долгу свыше 3 млн рублей.