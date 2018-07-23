В Сыктывкаре у Краснозатонского моста утонул 33-летний мужчина

23 Июль 13:01 2018-07-26T18:51:30+03:00

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В Сыктывкаре около Краснозатонского моста утонул мужчина при попытке переплыть Сысолу. Очевидцы сообщают, что погибший «форсировал» реку на пару с другом. Оба мужчины были пьяны, передает PG11.

Трагический инцидент произошел в Сыктывкаре утром в воскресенье, 22 июля. У Краснозатонского моста с самого утра было много купающихся. Они и стали свидетелями, как двое не очень трезвых мужчин переплывали реку. В какой-то момент один из них скрылся под водой. Его друг пытался спасти тонущего, но у него ничего не получилось. Ему на помощь пришли туристы на байдарках, которые проплывали мимо, но и они ничего не смогли сделать.

Очевидцы пишут, что выживший проявлял агрессию: он пытался набросится с кулаками на спасателей, которые приехали на вызов очевидцев. Он кричал: «Я вас всех перестреляю за смерть Коми». По их словам, его друг умер у него на руках.

Как рассказали порталу «КП в Коми» в ГУ МЧС России по республике, тело утонувшего 1985 года рождения было найдено спасателями сыктывкарского аварийно-спасательного отряда и спасателями муниципальной службы. Всего, на месте работали 6 сотрудников служб спасения и 2 единицы техники.