2018-07-23T14:04:52+03:00
Общество

2-летняя девочка, которую задавил внедорожник, умерла в больнице Усинска

За ее жизнь две недели боролись врачи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГИБДД по КомиФото ГИБДД по Коми
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В больнице Усинска не приходя в сознание умерла двухлетняя девочка, которую две недели назад переехал внедорожник, сообщает «Комиинформ».

Врачи безуспешно боролись за жизнь ребенка, но ее спасти не удалось. Сегодня, 23 июля, стало известно, что девочки не стало. Малышка была нетранспортабельна, так как находилась в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что 13 июля в Усинске автоледи «Киа Соренто» сбила двухлетнюю девочку, которая выбежала на дорогу. Малышка находилась на проезжей части без сопровождения взрослых. Ближайший пешеходный переход был оборудован в 80 метрах от места трагедии. Ребенок впал в кому и был госпитализирован в местную больницу в крайне тяжелом состоянии. На автоледи, которая допустила наезд, завели уголовное дело.

Кстати, на кадрах момента наезда, которые опубликовали в СМИ, видно, что автоледи наехала на ребенка и не остановилась. Она просто не заметила, что сбила малышку, поэтому и продолжила движение.

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