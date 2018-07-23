В Коми продают иван-чай, чтобы на вырученные деньги построить храм

23 Июль 16:35 2018-07-23T16:42:58+03:00

Люди верят, что в Нювчиме появится церковь

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Участники православного лагеря продают иван-чай, чтобы на вырученные деньги построить храм в поселке Нювчим Сыктывдинского района Коми. Об этом сообщил помощник руководителя молодежного отдела Сыктывкарской и Воркутинской епархии Иван Коюшев.

В молодежном лагере, который организовали при сыктывкарской епархии в Нювиме, полторы недели назад организовали сбор иван-чая. В акции приняли участие и взрослые, и дети. В итоге, они собрали 25-30 килограммов травянистого растения. Как рассказал организатор лагеря, иерей Иоанн Коюшев, после возникла идея — собранный иван-чай потратить на благое дело, а именно - продать его и вырученные деньги отложить на строительство храма в Нювчиме.

Как отметил Иван Коюшев, впереди еще неделя, чтобы собирать иван-чай. Участники лагеря не собираются тратить летнее время зря и будут добывать травянистое растение, которое славится своими целебными качествами, и дальше.

- Взрослые и дети, которые принимали участие в сборе, дали чаю название - «Ван-чай». Бренд, однако, - смеется Иван Коюшев.

Надо отметить, что после объявления, которое иерей разместил в соцсетях, нашлись первые покупатели чая. Откликнулась даже девушка из Москвы, которая готова ждать посылку с иван-чаем из Коми.

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