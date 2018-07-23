2018-07-23T17:00:58+03:00
Общество

Воркутинцы думают, что бесхозные дома в их городе поджигают специально

Местные жители считают, что администрация экономит на сносе
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте в воскресенье горело бесхозное зданиеВ Воркуте в воскресенье горело бесхозное здание
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Вчера, в воскресенье, в Воркуте, в поселке Северном, горело двухэтажное бесхозное здание. Горожане считают, что дом подожгли специально, чтобы не тратить деньги на снос: подобные сообщения появились под постом с видео пожара в пабликах «Воркута – не мёд!» и «Хэллоу, Воркута!».

— Хорошо горит. Ну да, я согласен, скорей всего, специально подожгли, чтобы не тратиться на снос.

— (Игорь) Гурьев говорил, что денег на снос нежилых домов нет. Также и возле остановки «Холодильник» пятиэтажные дома… Поэтому и поджигают.

— Однозначно заказной поджог. Нечему так просто пылать, — такие сообщения пишут местные жители.

По словам одного из комментаторов незадолго до пожара администрация выселила из старого здания последний магазин:

— Недавно администрация выселила находящийся там магазин "Алиса". Какое удачное совпадение - пожар. И деньги на снос выделять не надо.

Некоторые воркутинцы полагают, что пожарные на вызов совсем не приезжали. Между тем, пресс-служба МЧС по Республике Коми рапортует, что пожар был потушен в 14 часов 23 минуты. Вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Пожар в поселке Северный 22.07.18.

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