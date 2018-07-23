Воркутинцы думают, что бесхозные дома в их городе поджигают специально
Вчера, в воскресенье, в Воркуте, в поселке Северном, горело двухэтажное бесхозное здание. Горожане считают, что дом подожгли специально, чтобы не тратить деньги на снос: подобные сообщения появились под постом с видео пожара в пабликах «Воркута – не мёд!» и «Хэллоу, Воркута!».
— Хорошо горит. Ну да, я согласен, скорей всего, специально подожгли, чтобы не тратиться на снос.
— (Игорь) Гурьев говорил, что денег на снос нежилых домов нет. Также и возле остановки «Холодильник» пятиэтажные дома… Поэтому и поджигают.
— Однозначно заказной поджог. Нечему так просто пылать, — такие сообщения пишут местные жители.
По словам одного из комментаторов незадолго до пожара администрация выселила из старого здания последний магазин:
— Недавно администрация выселила находящийся там магазин "Алиса". Какое удачное совпадение - пожар. И деньги на снос выделять не надо.
Некоторые воркутинцы полагают, что пожарные на вызов совсем не приезжали. Между тем, пресс-служба МЧС по Республике Коми рапортует, что пожар был потушен в 14 часов 23 минуты. Вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
Пожар в поселке Северный 22.07.18.