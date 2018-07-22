Винтовки, первые авто и названия улиц на латинице: сыктывкарцам рассказали о ярких приметах 30-х годов в столице Коми

22 Июль 08:30 2018-07-22T09:00:23+03:00

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21 июля в Сыктывкаре прошла очередная экскурсия «Усть-Сысольск на фотографиях. От гражданской войны до отечественной» в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску». Известный правозащитник Игорь Сажин, который ее провел, с помощью фото рассказал сыктывкарцам, какой интересной была столица Коми в 1930-х годах.

Винтовка – это праздник

Площадь, которую после революции назвали Красной, как правило, не задействовалась для публичных мероприятий. Большая часть событий проходила на территории нынешнего Кировского парка. Игорь Сажин держит в руках фото физкультурного праздника. Важная особенность – наличие реальных, а не «картонных» винтовок у участников торжества.

В 30-х годах очень любили физкультурные праздникиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Гражданская война еще не ушла. Можно встретить массу фото 20-х годов, где люди держат в руках оружие. Это норма тех времен. В одном из воспоминаний прочел, что коммунисты и комсомольцы получали право на ношение винтовки. Становился коммунистом – получай оружие. Ведь кругом враги и надо обороняться, - рассказал Игорь Валентинович.

Эпоха плакатов

Вот фото с празднования 10-летия Коми автономной области. В этом месте была трибуна, на которой сидели люди с плакатами. Это нормальное явление тех времен.

На этом месте, где стоит Игорь Сажин, раньше располагался кинотеатр. Он сгорел в 1936 году.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Недавно разбирали медицинское общежитие. Строители на чердаке нашли плакат «Да здравствует ленинская мировая политика». Плакат несколько дней висел у дома. Я его сфотографировал и выложил в своем блоге. Эта эпоха плакатов началась в 20-е годы.

В Усть-Сысольск проникает цивилизация: автомобили и электрические столбы

На смену религии должна прийти наука. Ее воплощение – активная электрификация. Особенность ее в Коми – столбы стоят прямо посреди дороги. На всех фото Усть-Сысольска 20-х и 30-х годов можно заметить эту необычность.

Цивилизация приходит в Усть-Сысольск вместе с электрификациейФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Следующая особенность - все деревья тех времен росли за заборами. Так называемых «публичных» деревьев в то время не было.

Еще одна деталь: первые авто в Усть-Сысольске появились после революции. Они понемногу становятся нормой. Самые известные машины тех времен - «Эмка» или ГАЗ М-1. Если вы обратите внимание на фото, то увидите, что номеров у автомобилей тогда не было.

На фото можно увидеть, что в 30-е годы машины еще не имели номерных знаковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На фото после 1934 годов можно увидеть, что на авто уже появляются номера:

- Местная администрация издала нормативный акт по правилам дорожного движения. Это было ответом на многочисленные жалобы граждан, которые ругались на автомобили. Рассказывают такие «ужасы», что машина неслась по улицам города со скоростью в 40 километров в час. С тех пор водителей обязали иметь права, - поделился интересным фактом Игорь Валентинович.

В Усть-Сысольске торговали с иностранцами

На фото здания городского комитета партии можно заметить еле заметную надпись «Торгсин» (всесоюзное объединение по торговле с иностранцами – ред.) Здесь располгалась огромная сеть советских магазинов, которые торговали на любую валюту и даже на золото.

В Усть-Сысольске можно было приобрести товары повышенного качества за валютуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Любой человек, который имел, к примеру, царские монеты или украшения мог прийти и купить здесь очень хорошие товары. В Усть-Сысольске он работал с 1931 по 1936 годы. Снабжали «Торгсин» очень хорошо.

Разрушение храмов

На фото конца 20-х годов еще можно заметить соборы. В 30-х годах их уже нет. И Стефановский собор на месте нынешней Стефановской площади, и Троицкий собор на месте нынешнего Кировского парка, были снесены в 1932 году.

В 30-е годы боролись с религией и разрушали храмыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На фото можно увидеть рупор - местное радио, которое сообщало обо всех важных событиях того времениФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Вот фото, которое было сделано с собора. Видите на столбе черную точку? Это рупор, то есть публичное радио. Для 30-х и 40-х годов - это норма. Если раньше людей собирали церковным колоколом, то в 30-е годы их объединяли звуками, несущимися из рупора, - рассказывает Игорь Сажин.

Первые «публичные» деревья

Экскурсия остановилась на улице Советской через дорогу от здания Сбербанка. На фото 30-х годов можно увидеть молодые деревья, высаженные по заказу местной администрации.

И сейчас на улице Советской можно полюбоваться почти вековыми деревьямиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Их – живых свидетелей истории – можно потрогать и в 2018 году. Участники встречи подсчитали, что им больше 90 лет!

Появление мостовых

Первые мощенные улицы появились в 1934 году. Тогда пятьсот метров недалеко от нынешнего Дома профсоюзов покрыли деревянными чурочками. На фото можно увидеть, как строители начинают крыть мостовую.

Первая мостовая удивляла жителей Усть-СысольскаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Читал воспоминания очевидца тех событий. Человек рассказывает, что он видел, как крыли подъем на Советскую, и описывает мужичков, которые стояли в резиновых колодках на коленях, потому что работали на карачках, - отметил Игорь Валентинович.

Названия улиц на латинице

Местные власти постановили, что в 30-е годы весь шрифт нужно перевести на латиницу. Филолог Грен смог убедить власти сделать это. Зачем? Дело в том, что все ждали мировую революцию, когда все страны станут дружными. Для общения между народами и нужен был язык, на котором общались все.

Вывести на латинице - яркая примета 30-х годов в Усть-СысольскеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- А латиница была самой распространённый в мире. В те времена даже названия улиц были на латинском! Это тоже можно увидеть на фото. В 1936 году все это прекратили, а местных филологов пересажали, - закончил экскурсию о ярких примерах 30-х годов Игорь Сажин.