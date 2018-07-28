Колокольный звон в храмах Коми провозгласит о 1030-летии Крещения Руси
В Коми православные христиане присоединились к великому празднику 1030-летию Крещения Руси. Сегодня ровно в 12 часов во всех храмах Сыктывкарской епархии по случаю юбилейной даты зазвонят колокола.
Архиепископ Сыктывкарский и Коми Зырянский Питирим и все духовенство епархии сейчас находятся в Ыбском монастыре.
- Мы прочитали послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла и синода русской православной церкви, нас поздравили с большим праздником, определившим развитие нашего государства, - рассказал "КП в Коми" владыка Питирим.
Сегодня праздничные богослужения пройдут во всех храмах и приходах, подчиненных епархии. Кроме того, самодеятельные православные коллективы порадуют прихожан тематическими концертами. В частности, в 15:00 в Доме архирея пройдет выступление сыктывкарских творческих объединений.
Справка "КП в Коми"
День крещения Руси - праздник в честь провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году. Праздник отмечается ежегодно, как день памяти святого и равноапостольного великого князя Владимира - крестителя Руси. Памятная даты закреплена в законодательстве Российской Федерации «в качестве важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности»