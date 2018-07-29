В центре Сыктывкара "Рено" вылетела на обочину дороги и врезалась в "пятнашку"

29 Июль 21:00 2018-07-30T10:52:09+03:00

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Сегодня вечером, около 20 часов, в центре Сыктывкара произошло ДТП, которое привлекло внимание многих горожан. На Октябрьском проспекте, напротив дома № 124, "Рено" врезался в ВАЗ-2115.

Задняя часть "пятнашки" - всмяткуФото: Алиса КОЗЛОВА

Столкновение произошло вблизи популярного кафе, где в это время суток обычно много посетителей. ВАЗ-2115 был припаркован на обочине дороги буквально в метре от заведения общепита. Клиенты кафе не на шутку перепугались, когда увидели, как на полной скорости автомобиль марки "Рено" врезался в "пятнашку". Удар был такой силы, что российская машина вылетела на проезжую часть, а иномарку вынесло на газон.

ВАЗ-2115 был припаркован возле дерева, но после столкновения вылетел на проезжую часть. К счастью, в момент аварии в машине никого не было.Фото: Алиса КОЗЛОВА

По словам очевидцев, за рулем "Рено" находилась девушка и она была явно навеселе. С травмами ее увезли на машине "скорой помощи". А пассажир иномарки покинул место происшествия.

- Причина аварии проста - вот видите этот дорожный знак, он уже вторую неделю здесь стоит. Девушка неслась на своем автомобиле на полной скорости и в последний момент увидела этот знак, поэтому машину занесло на газон, - рассказал "КП в Коми" свидетель ДТП.