2018-07-24T12:02:45+03:00
Общество

В Воркуте неадекватный мужчина кидался на машины и пытался разбить их ломом

Его задержали стражи правопорядка
Анастасия МАШКАЛЕВА
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#ХэлоуВоркута Догнать за 60 секунд.

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В Воркуте странный мужчина кидался на встречные машины с небольшим ломом в руках. Видео нетривиального происшествия разместили в группе «Хэлоу, Воркута!»

Инцидент, опасный для авто и их владельцев, произошел в Воркуте в понедельник, 23 июля. На записи можно заметить, как мужчина выбежал на проезжую часть и кидался на машины. Однако, заслышав звук сирены полицейской машины, он поспешно ретировался.

Автор видео последовал за скрывшимся в подворотне воркутинцем и стал очевидцем, как его задержали сотрудники полиции. Мужчина издавал нечленораздельные звуки, когда лежал на земле, а его держал страж правопорядка. Затем он успокоился и не стал сопротивляться, когда его повели в машину. Из салона авто слышно, как мужчина объяснял сотрудникам полиции причины своего не совсем адекватного поведения:

- Ну извините, пожалуйста! Я сижу дома, мне просто надоел звук машин. Пиуууу-пиууу! Ну сколько же можно! Оформляйте штраф, - отметил ненавистник воркутинских авто.

Как пишут местные жители, герой видео уже засветился в паре подобных «проектов». Так, 30 июня во дворе одного из домов он забирался на крыши машин и прыгал на них. Воркутинцы пишут: «Когда же этого местного ненормального посадят в дурку».

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