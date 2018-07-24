2018-07-24T13:34:48+03:00
Общество

Валерий Козлов объяснил, почему запретили проводить митинг на Театральной площади

У нас в городе есть для этого специальная площадка
Дарья ЮДИНА
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Мэр объяснил, почему на Театральной площади запретили проводить митинг против повышения пенсионного возрастаМэр объяснил, почему на Театральной площади запретили проводить митинг против повышения пенсионного возрастаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сегодня в мэрии Сыктывкара прошла общегородская планерка, на которую пригласили журналистов. Один из представителей СМИ спросил мэра, почему партии КПРФ отказали в проведении митинга против пенсионной реформы на Театральной площади. Об этом сообщает портал «ProГОРОД».

— У нас в городе есть специальная площадка для публичных обсуждений - это Мичуринский парк. Там 28 июля будет проходить мероприятие по обсуждению пенсионной реформы. Заявлено до двух тысяч человек. А на Театральной площади будут проходить праздничные мероприятия, посвященные ВМФ, — сказал градоначальник.

Напомним, что ранее городские власти отказали партии КПРФ в проведении митинга против повышения пенсионного возраста. Тогда коммунисты провели ряд пикетов. К ним присоединились «коллеги» из партии ЛДПР, и им администрация разрешила протестовать на Театральной площади.

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