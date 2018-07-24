«Сделать город лучше? Легко»: мы ищем истории, как преобразить мир вокруг себя

24 Июль 16:22 2018-07-24T16:34:51+03:00

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Газета «Комсомольская правда в Коми» запускает новый проект «Сам себе волонтер». Благодаря ему мы не только хотим вывести на авансцену скромных героев, но и показать, что делать добрые дела самостоятельно — это здорово!

Скромных героев нужно знать в лицо

Грязный город и нечищенные тротуары, замызганный подъезд и парк, утопающий в бутылках. Люди фотографируют безобразие, выкладывают в соцсети, но проходят мимо. Позже аудитория посетует на то, как плохо работают коммунальные службы. Этот механизм действует без перебоев. Но всегда удивляют случаи, которые выбиваются из общей коллеи. Убрать свой двор, очистить подъезд от похабных надписей или собрать бутылки на пляже — это хоть и маленькое, но геройство. Геройство потому, что это не модно, геройство потому, что не все оценят труд, геройство потому, что, ломая систему, человек ничего не получает взамен, кроме радости от сделанного добра.

Вы убрали стадион от стеклянных бутылок? Вы играете в футбол с сиротами? Вы очистили остановку от старых объявлений? Вы, наконец, просто каждую неделю подметаете свой подъезд и ухаживаете за клубмой во дворе. И все это просто потому, что так жизнь становится лучше и приятнее. Хватит прятаться в тени! Выходите и расскажите, насколько сложно быть не таким, как все, и насколько приятно видеть результаты своего труда.

Как принять участие в проекте?

Каждый герой получит подарок от редакции газеты, а также возможность заполучить единомышленников, которые тоже захотят стать «сам себе волонтерами». Вместе мы сделаем город таким, каким хотели бы видеть: чистым, уютным и приветливым.

Живые и честные истории о взлетах и падениях мы собираем с 18 июля по 30 сентября (уточнить) Позвоните нам по телефону 8 904 239 39 82 или напишите по адресу: amashkaleva@list.ru. Вместе мы сможем показать, что для преобразования окружающего мира и помощи другим людям, достаточно небольших и ежедневных усилий.